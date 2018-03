Traços do passado

A arte do desenho é uma maravilha. Pena que as publicações de hoje já não tenham tanto espaço para esses privilegiados se expressarem. O passado das publicações paulistanas é rico de traço. Muitas podem ser apreciadas pela internet. C0mo essa ilustração da página 7 de O Polichinello, de 17 de dezembro de 1876, do Arquivo Público do Estado.

O texto da biografia de Pedro Taques, uma seção do jornal, só foi publicada duas edições após, no dia 31 de dezembro. Confira aqui.