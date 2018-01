Táxi em SP é artigo de luxo

Usar táxi em São Paulo é coisa para abonado – ou caso de extrema necessidade. Qualquer corridinha tá pela hora da morte. Se for depois das 20h, quando tascam a tal bandeira 2, aí fica terrível. Ruim para o usuário, pior para o sistema, que perde freguesia. Uma corrida do Limão ao Paraíso, por exemplo, consome cerca de R$ 50. Se for na bandeira 2, pode passar de R$ 70!

Faça as contas: ida e volta, R$ 120. Quem tem isso para gastar com transporte todo dia? É povo que deixa de usar o serviço.