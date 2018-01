Tarde azul de 21 de abril em São Paulo

A uma hora do encerramento da visitação na Estação Pinacoteca, na Praça General Osório, ontem, 21 de abril, à tarde, era grande a fila de pessoas do lado de fora. Tarde ensolarada, cidade às calmas, Parque da Luz cheio, e ingressos a R$ 6 (inteira) chamavam para a mostra “Andy Warhol, Mr. América”. E com direito a visita ao Memorial da Resistência, no mesmo prédio. De quebra, uma passada na sala das telas de Wilfredo Lam, artista cubano (1902-1982). Belo passeio.

PS:

Confesso que tive dificuldades com a iluminação nas salas de Andy Warhol. Como há trabalhos de pequenas dimensões, talvez os menos privilegiados pela visão desfrutassem melhor das obras com uma luz mais dirigida. De qualquer modo, apreciar a sequência azul de Jackie Kennedy é um presente!