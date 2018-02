Nos últimos dias, acompanhei pela web um encontro importante para essa área, que é o Web 2.0, que aconteceu em Nova York. Uma avalanche de novidades desabou lá. Estão no site do evento, que é muito bom. Mas para quem gosta do assunto, há uma participação muito interessante que é a entrevista da professora Carlota Perez, de Cambridge, falando sobre muita coisa interessante, como a segunda bolha da internet.

