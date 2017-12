Se a eleição municipal fosse amanhã, o petista Haddad já era

Se o prefeito Fernando Haddad (PT) estiver pensando em concorrer à reeleição em São Paulo no ano que vem vai ter de fazer milagre na administração municipal para reconquistar a confiança do eleitorado para mais quatro anos de mandato. A julgar pelo barulho de novo panelaço, ocorrido nesta noite desta terça-feira, 5 de maio, no momento da propaganda partidária do PT na TV, o capital político dos seguidores de Lula/Dilma foi para o saco. A rejeição ao projeto político do PT parece ter atingido níveis próximos da ojeriza e da revolta em bairros como a Vila Mariana, vizinho do Paraíso, onde mora o prefeito. O barulho das ruas e nos prédios nestas regiões foi intenso – e sem contraponto! Se a eleição fosse ali e amanhã, Haddad já era.

