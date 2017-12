Satélite brasileiro deve ser lançado amanhã. Site vai mostrar lançamento ao vivo

Na tarde desta quinta-feira, 4 de maio, às 17h31, deve ser apertado o botão de lançamento do primeiro Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC) do Brasil, um investimento de cerca de R$ 2,8 bilhões que vai permitir ao País controlar por si as comunicações das Forças Armadas, além de oferecer uma inédita abrangência de acesso a banda larga de internet. A contagem regressiva para o lançamento já começou em Kourou, na Guiana Francesa.

Na semana passada, quando terminou uma greve geral que paralisava o departamento francês sul-americano desde o dia 21 de março, a Arianespace, empresa que opera o Centro Espacial da Guiana (CNES), a cerca de 70 quilômetros da capital, Caiena, anunciou que estava remarcando a data da missão VA236 do foguete Ariane 5, o cargueiro espacial que vai transportar o satélite brasileiro e outro, da Coreia do Sul, o Koreasat-7.

Interessados em ver o lançamento do SGDC ao espaço, onde vai ficar cobrindo o Brasil a uma distância de quase 36 mil metros, podem acompanhar no site https://ariane.cnes.fr/fr/live.

No site há também o vídeo com o lançamento do VA235, feito em 14 de fevereiro, que dá uma ideia da sofisticação tecnológica de um lançamento deste porte.

