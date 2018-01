São Paulo registra aumento nos casos de estupro

Um tipo de violência crescente chama a atenção nestes dias em São Paulo. É o crime sexual. O número de estupros no Estado aumentou 4,5% no semestre. Houve registro de 4.736 estupros, contra 4.532, segundo dados do levantamento sobre criminalidade no Estado divulgado nesta segunda-feira, 24, pela Secretaria de Segurança Pública. Comparando o mês de junho com o junho do ano passado, o aumento de registros deste crime foi de 19,09%. Houve mais de 800 casos de estupro no mês, 27 casos em média por dia no Estado.