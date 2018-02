Salve o Belas Artes

Muito interessante, e corajosa, a decisão do Condephaat de abrir processo de tombamento do Belas Artes, na Paulista com Consolação. E inteligente a opção por compor um conjunto com o antigo Riviera, do outro lado da rua. Pague-se ao proprietário o que for de direito, mas permita-se à cidade a existência daquele ponto. Por muitos anos, foi um local de convergência cultural, de opção de lazer, de agradável convivência. Lembro de muitas e muitas caminhadas noturnas por ali, quando nem havia metrô, após um cineminha e o obrigatório chopinho a posteriori.

Tomara que a iniciativa vingue.

Leia a notícia, relatada por Luísa Alcalde