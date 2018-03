Ruy, a representação política e as contas do mês

Lendo outro dia sobre estudantes que vieram para São Paulo nos anos 60 e 70 do Século 19, quando a cidade ainda tinha por volta de 50 mil habitantes mas já era um centro efervescente dos ideais abolicionistas e republicanos, relembrei de como tem mudado a cara da representação política brasileira.

Ruy Barbosa, que chegou a São Paulo pouco mais do que um garoto e que com 18 anos já militava na política, escrevia artigos em jornais e discursava contra o Imperador, esteve ameaçado de abandonar os estudos na Faculdade de Direito do Largo São Francisco por causa de dinheiro.

Até aqui, tudo bem. A vida, em geral, não era fácil naquela época, como não o é hoje para muita gente. Mas o interessante é por que isso ocorreu: o pai de Ruy, João Barbosa, um liberal baiano, médico, metido em disputa política com um irmão, tinha perdido a cadeira de deputado pela Bahia. E vivia sabe como? Da renda dos doces fabricados pela mulher, Maria Adélia.

Com a morte dela, conta Luís Viana Filho no biográfico A vida de Rui Barbosa, “extinguira-se a única fonte de renda certa da família – o fabrico doméstico dos doces”. E o filho, Ruy, estudando em São Paulo. Não fosse a mão de amigos do pai (ah, os amigos!), Ruy Barbosa não poderia ter prosseguido nos estudos no Largo São Francisco.