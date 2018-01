Rino Levi, marcas pela paisagem

Rino Levi, arquiteto

Jardins em parceria com Roberto Burle-Marx (casa da família Gomes, em São José dos Campos, 1951), Casa Medice (Santo Amaro, 1935), Edifício Prudência (Higienópolis, 1944), cinemas, hospitais, bancos e até o Viaduto do Chá, de 1934. São criações que fazem parte do legado desse paulistano, filho de italianos, formado em Arquitetura em Roma em 1926. Rino Levi deu vida natural a ambientes, unindo o interno e o externo pela luz. O mais recente ataque a essa memória ocorreu com o incêndio no Teatro Cultura Artística e seu painel de Di Cavalcanti.

(Texto publicado em O Estado de S.Paulo)

ESCLARECIMENTO: O projeto do Viaduto do Chá, criação de Rino Levi, de 1934, foi classificado em segundo lugar no concurso de ideias para aquela obra. Foi considerado pelos julgadores “a solução mais conveniente no que respeita à viação e à estética”. Mas o projeto executado foi do arquiteto Elisário Bahiana.