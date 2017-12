Relíquias do Peru, memórias de 2014

Repassando gavetas nestes dias de transição, encontrei fotos de relíquias sul-americanas, registro feito na última viagem (novembro) a Lima, a acolhedora capital do Peru. São tesouros arqueológicos da conservada pirâmide de Huallamarca, monumento que a cidade preserva com orgulho bem no meio de uma área valorizadíssima, o bairro de San Isidro. Em São Paulo, a pirâmide certamente já teria sido detonada para a construção de um modernoso envidraçado de escritórios…

Lá, do outro lado da Cordilheira dos Andes, felizmente, o apagador das ricas marcas do passado – e bota passado nisso (coisa de mais de milênio) – não progrediu como cá. E ainda é possível apreciar em plena área urbana o sítio histórico reconstruído e objetos centenários como os potes datados de 500 e 600 anos d.C.

