Relato do jogo, minuto a minuto

O goleiro uruguaio rebateu com os punhos a bola jogada na área. Corria o primeiro tempo da segunda prorrogação, da segunda partida, entre Brasil x Uruguai pela Copa Roca (Júlio Roca, general argentino) em 29 de maio de 1919, no Rio. O centroavante brasileiro Friedenreich pegou o rebote, bateu forte, à meia altura, no meio do gol. Às 16h53 ele decretou o 1 x 0 que deu ao Brasil o título contra o Uruguai. Arthur Friedenreich (1892-1969) foi o goleador do campeonato, com 5 gols. O relato detalhado, minuto a minuto, pode ser lido n’O Estado de 30/05/1919. Clique no recorte:

Documento PDF

(Texto publicado em O Estado de S.Paulo)