Registro de dengue cai 84% em SP. Mas combate continua apesar do frio

A Prefeitura de São Paulo divulgou hoje, 22, o número oficial da redução dos casos de dengue no município. Os registros da doença caíram 84% no período de 1º de janeiro a 16 de agosto. De acordo com dados da Secretaria Municipal da Saúde, foram registrados 15.951 casos autóctones na capital, contra 100.438 casos no mesmo período do ano passado. De acordo com técnicos da Prefeitura, mais de 5 mil pontos com presença do mosquito Aedes aegypti foram mapeados na cidade. E nos locais de concentração do transmissor da dengue foram aplicados larvicidas. O número de mortes também caiu de 25, no período em 2015, para 4 (de janeiro até agora). No inverno, normalmente o número de casos baixa. Mas técnicos alertam que o combate ao Aedes aegypti deve continuar mesmo nos dias mais frios porque a larva do bicho pode ficar até um ano aguardando condições climáticas favoráveis (chuva e calor) para se transformar no vetor da dengue. Ele transmite também doenças graves como febre amarela, zika e chikungunya.

