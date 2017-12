Rato de Museu

Para quem curte passear por São Paulo e descobrir detalhes escondidos da história da cidade, uma dica: visite a centenária Igreja de São Francisco, no Largo São Francisco, para conhecer uma técnica de construir prédios na antiga São Paulo. Restam poucos. Um fragmento de parede sem reboco, protegido por um vidro, pode ser visto no corredor à esquerda de quem entra na capela, que fica ao lado da Faculdade de Direito, no Centro. É uma amostra de materiais da taipa de pilão, usada por antigos construtores da vila que virou megalópole.

