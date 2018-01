Ranking da Economist tem as melhores cidades para se viver

A revista The Economist publica o ranking das melhores cidades do mundo para se viver. Melbourne, na Austrália, é a top, seguida de Viena, na Áustria. A terceira melhor cidade de mundo para se viver é Vancouver, no Canadá. Tenho o maior carinho por Vancouver, que conheço de percorrer de barco, de trem, de carro e, principalmente, de caminhar muito. Vancouver é tudo de bom. Abaixo, estrada de acesso à montanha gelada Cypress, em West Vancouver, onde o pessoal vai curtir a neve. Fiz esta imagem em fevereiro. Vancouver tem altíssimo nível de cidadania, de segurança pública, de urbanismo. Aliás, neste ranking da Economist, o Canadá tem ainda as duas seguintes melhores cidades, Toronto (4) e Calgary (5). Show de bola.

(Post atualizado com foto em 20 de agosto)