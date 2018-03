Poncho, um costume de paulista!

Nada como uma olhadinha na história! A garoa paulistana, que ainda é forte nos finais de tarde na zona sul da cidade, já foi combatida com traje tido como símbolo de vestes do sul do país: o poncho. Os desenhos de Thomas Ender, que a Iconografia Paulistana do Século 19 editou lindamente, lembram o uso com o seguinte texto:

“Este extraordinário estudo de frente e de costas de um tropeiro próspero é talvez uma das mais belas imagens de costumes de São Paulo, com impressionante poder de evocação nos seus detalhes e no rigor e simplicidade de sua composição”.

E os tropeiros, que por aqui transitavam, os envergavam também sobre as montarias.