Depois de uma certa idade, acredito eu, o desafio de viver bem está na constante renovação das expectativas e na percepção da riqueza dos melhores momentos do passado. Alguns amigos aqui do Garoa, às vezes, dizem: “ah, no tempo da garoa…” Um lamento saudoso, tristonho. Como se ela os tivesse abandonado.

Que nada! Ela continua presente, nos refrescando!