Os rios da cidade, e seu passado feliz

Outro dia, o atleta Cesar Cielo, astro da natação internacional, desembestou a bater recordes de velocidade nas piscinas, primeiro usando um maiô-macacão, depois só com a sunga normal. Cielo é um fenômeno da natação brasileira. Um atleta admirável, que nadou pelo Clube Pinheiros e encheu de orgulho o pessoal do antigo Germânia, lá da Avenida Faria Lima. Hoje ele nada pelo Flamengo.

A natação é uma das marcas da história do Pinheiros, assim como o futebol o foi por muito tempo, após a iniciativa de Hans Nobiling, um alemão que veio para São Paulo em 1897, formar o primeiro time do clube. Na natação, foi nas águas dos rios Pinheiros e Tietê que nasceu e cresceu a arte esportiva de Cielo. Nestes dias de muita chuva na cidade, os pobres rios se transformaram em uma ameaça à população. Mas já foram motivo de festa esportiva, como escreveu Hellmut Von Schütz, atleta, como Cielo, que exercia seu nado nas águas limpas do Tietê até os anos 40.

“O Rio Tietê também era canalizado e o jornal Gazeta Esportiva organizava, todo ano, a “Travessia de São Paulo a Nado”, num percurso de cerca de 7.000 m rio abaixo. Partida na ponte da Vila Maria e chegada no Clube Esperia, na ponte das Bandeiras. Na partida, batelões (que costumavam transportar areia) eram amarrados, atravessados no rio, e os cerca de 500 competidores eram divididos em cinco grupos. Primeiro, partiam os 100 nadadores conhecidos, filiados à Federação Paulista de Natação. Depois, vinha o grupo das moças e, em seguida, os três grupos restantes. Os nadadores dos clubes situados à margem do Rio Tietê naturalmente levavam grande vantagem, por conheciam bem a correnteza do rio. Em 1937, fui o 7º colocado, em 1938, o 2º, e venci duas vezes, em 1939 e 1940.”

O texto é parte do livro dos 110 anos do Clube Pinheiros.

E veja como tudo começou: