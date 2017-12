Uma das pessoas mais fascinantes do mundo, senhora Michelle Obama, completa hoje 51 anos. Abaixo, foto dela com o marido, o poderoso Barack Obama, ainda novinhos, divulgada pelos Democratas para marcar a data do aniversário dela. Um simpático casal, que faz história.

