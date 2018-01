O general José Luiz Jaborandy Jr, que comandava as tropas brasileiras no Haiti, vinha ao Brasil para conhecer a neta recém-nascida. Informação é da ONU Brasil, que hoje divulgou vídeo com depoimento do general sobre o trabalho da missão brasileira no Haiti. Jaborandy Jr. morreu no domingo durante a viagem ao Brasil.

