ONG Survival divulga contato de índios awá isolados no Brasil

A ONG Survival International, com sede em Londres, que trabalha com diversos povos indígenas e minorias étnicas na América do Sul, África, Ásia e Austrália, informou hoje que três índios isolados da etnia awá guajá, do Maranhão, aceitaram contato. “Não está claro por que o grupo fez contato agora”, informa nota da Survival, que cita informações do Cimi, cuja equipe esteve com os isolados. “São povos que estão sob forte ameaça de extinção”, disse Sarah Shenker, da Survival.

De acordo com a ONG, os awá guajá isolados na região da serra dos Carajás são cerca de 100 pessoas. Nota da ONG diz que o diretor, Stephen Corry, afirmou que “todas as tribos isoladas enfrentam a catástrofe, a não ser que suas terras sejam protegidas”. As pessoas que aceitaram contato no final de dezembro, estariam em uma área de matas com forte atuação de madeireiros. De acordo com Sarah Shenker, o trabalho da Survival é pressionar os governos nacionais para que protejam os povos indígenas que vivem sob ameaça.