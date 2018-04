Olha o carnaval aí, gente!, costuma gritar o cantor da Beija Flor, escola de samba do Rio. O bordão de Neguinho pegou pelo país. Olha o carnaval aí, gente!

E aí entram aquelas baterias poderosas, com seus sambas-enredo de sacudir quarteirão. As escolas de São Paulo também têm seus grandes momentos.

Ouça aqui.

Mas se o amigo ainda prefere o carnaval das marchinhas, à moda antiga, pode relembrar a beleza da brincadeira em endereços virtuais maravilhosos.

Clique e ouça aqui.

Ou divirta-se com a história do carnaval ameaçado, em 1912, pela morte do Barão do Rio Branco, dias antes da festa. O Barão ganhou até marchinha. Mas logo o espírito galhofeiro criou, como lembra o ex-ministro Franklin Martins em um site com histórias da música e outros episódios da República.

Ouça também aqui.

Ou curta o belo acervo no site aochiadobrasileiro.

