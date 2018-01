O sonho da bicicleta – um dia São Paulo será Vancouver

Outro dia, assistindo ao programa Saia Justa, da Astrid Fontenelle, na TV, encontrei o tema da bicicleta em São Paulo. Dona Astrid e sua turma fazem um time bem legal e a interação com fãs de bicicleta foi bem legal. Entre os convidados do programa, usuários e adoradores de bicicleta, estava lá a arquiteta e ativista Renata Falzoni, personagem especial quando se fala em pedal em São Paulo. Muito bom o programa. E muito oportuno o assunto, cada dia mais presente em debates, discussões e, o mais importante, nos usos e costumes paulistanos.

A luta por tornar a cidade mais amiga da bike é coisa antiga, mas nunca deu tanto resultado quanto nos últimos dois ou três anos quando os apaixonados e demais usuários começaram a ter ciclovias com as quais sonhavam havia anos. Muita gente até morreu atropelada por gostar de andar de bicicleta pelas ruas de uma cidade absolutamente inimiga de tudo que não fosse carro com motor. Agora eles estão ganhando espaço próprio nas ruas e na “mídia”.

Pois eu acredito que os paulistanos ainda vão alcançar o respeito pelos ciclistas que existe, por exemplo, na bela Vancouver, na BC, Canadá, um exemplo de convivência entre o sistema público de transportes e o sistema privado e individual de locomoção.

Nesta segunda, 18, no trem (metrô) que ia de Richmond ao centro de Vancouver era possível ver um “colega” de Renata Falzoni acomodar tranquilamente sua bike no trem, sentar-se e esperar, numa boa, pela estação desejada. Vendo a cena, lembrei do avanço que está ocorrendo em São Paulo.

E lá se foi o sujeito com a bicicleta, capacete e roupas de frio, porque a temperatura nesta época na maravilhosa cidade canadense não é moleza, coisa que beira o gelo, mais a chuva. Noves fora o clima difícil – mas delicioso! – de Vancouver, a tropicalíssima São Paulo tem quase tudo para, um dia, chegar lá.