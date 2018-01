O País dorme em berço esplêndido. E o crack, devastador, avança!

Outro dia, andei pelo interior do Nordeste mostrando que o crack já havia chegado aos rincões do país. Cidades com cerca de 5 mil, 10 mil habitantes, em distantes regiões nordestinas, já estavam contaminadas. Um quadro gravíssimo!

Pois, agora, os jornalistas Ricardo Brandt e Robson Fernandjes fazem um trabalho brilhante no interior do Estado de São Paulo.

O crack é uma droga devastadora. O crack mata! O crack é uma calamidade. O crack está se alastrando como capim. O crack se misturou com a pobreza e arrasa famílias por todo o País.

E as autoridades brasileiras – estaduais, municipais, federais -, craques na enrolação nacional, dormem em berço esplêndido…

.