O Obituário é um dos textos jornalísticos mais desafiadores da faina de redação. A publicação sempre ocorre em momento delicado. Na imprensa mundial há casos que viram objeto de pesquisa acadêmica, material de ensino. O The New York Times é mestre no tema. O de hoje é uma aula. Começa no alto da capa, mais nobre espaço de uma publicação. Mas pode ser lido também na web. É o Obituário de Mandela. Para um grande homem, um escrevente de peso. O texto está assinado por um jornalistão, homem de 18 Pulitzer Prizes nas costas durante seu mandato na direção do jornal:

Mr. Bill Keller!

.