O jornalismo está de luto

Fiquei sabendo pelo rádio – só podia ser pelo rádio! – da morte de Reali Jr em São Paulo. Reali era daqueles gigantes do jornalismo que muitos olharam com admiração e ouviram com devoção. Eu fui um deles. Nunca estive pessoalmente com ele, infelizmente. Tenho amigos que privaram de sua companhia, em São Paulo e Paris, e que hoje estão de luto – como está a profissão. Eu o ouvia religiosamente no rádio, bem cedinho, na Jovem Pan. E quem gosta de ouvir rádio conhece dessa magia. Recentemente, li seu livro Às Margens do Sena (Ediouro, 2007). É um depoimento a Gianni Carta, uma aula de jornalismo – e de história.

