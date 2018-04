O caminho das pedras (preciosas)

Boa parte da interiorização brasileira até o século passado passou pelo caminho das pedras. E a Vila de São Paulo era um dos trilho da descoberta de ouro e outras pedras de alto valor. Quem não se lembra das minas, aqui bem pertinho, no vistoso pico do Jaraguá? Pois o morro, desenhado em 1807 por John Mawe, era só um dos pontos da mineração. A caça se espalhou por Guarulhos, Itapecerica, São Roque, Mogi e arredores. É história contada no curioso livro Minerais e Pedras Preciosas do Brasil, da Solaris. A obra recorda a preparação francesa de José Bonifácio (em foto reproduzida do livro) em minerais, e suas andanças em busca da riqueza mineral no Jaraguá e Pirapora.

(texto publicado em O Estado de S.Paulo)