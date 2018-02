O belo show das passarelas voltou

Um dos mais agradáveis passatempos dos últimos dias na web tem sido o acompanhamento dos vídeos sobre os desfiles do São Paulo Fashion Week. É uma maravilha! Todo ano me divirto bastante com as imagens, tanto na internet quanto nas TVs. Tem o trabalho sério dos jornalistas especializados, gente ultraligada em moda, profissionais que fazem a cobertura do evento às ganhas.

Mas tem também o que mais chama a atenção a meros espectadores, gente que está nessa às brincas, que não tem outros interesses que não sejam os de curtir o show de beleza levada ao extremo nos desfiles por belas profissionais. As passarelas do SPFW juntam tudo de bom. Mulheres bem vestidas, glamour, boa música, um clima de extravagante sedução. Muito legal, com todo respeito.