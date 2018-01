Novidade na campanha eleitoral do belo e agradável Uruguai

Bateu um vento forte na política uruguaia neste final de semana e o cenário eleitoral em Montevidéu mudou. O candidato da Situação, Tabaré Vásquez (Frente Amplio), que tem a dianteira nas preferências para a sucessão de José Mujica, terá um inesperado adversário na eleição de outubro: o deputado Luis Lacalle Pou, candidato do Partido Nacional.

Lacalle Pou derrubou as pesquisas de opinião ao sair de 6% para 54% nas preferências da militância do partido, também conhecido como “blanco”, durante as prévias (las internas) realizadas no fim de semana. Com isso, afasta da corrida o líder Jorge Larrañaga (46% na interna), tido até a semana passada como principal concorrente para a turma de Mujica/Vásquez. Lacalle Pou é filho do ex-presidente e atual senador Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional).

A alteração nas fileiras da Oposição pode provocar uma mudança na estratégia de campanha de Vásquez, dizem hoje analistas uruguaios em jornais (El País e El Observador) de Montevidéu. O terceiro candidato mais relevante é Pedro Bordaberry, pelo Partido Colorado. O quarto candidato, porém de bem menor pegada, é Pablo Mieres, do Partido Independente.

Ao que parece, o belo, agradável e curioso Uruguai vai passar seu inverno geladinho com uma campanha mais quente do que o esperado.

