Nelson Antoine faz um sensacional retrato do Brasil

Os jurados do Prêmio Esso de Jornalismo da próxima temporada terão vida fácil quando forem olhar as melhores fotos publicadas nos jornais brasileiros em 2013. A fotografia de Nelson Antoine, que ilustra as capas de Estado e Folha deste sábado, 26, já é favorita! A imagem é o resumo do descontrole na relação estado-cidadão que vivemos desde junho e que resultou na onda de protestos violentos que assola o país e populariza os métodos violentos dos black blocs. O Estado, que chefia as polícias, vive perdido em sua política de comando. Perdido antes, quando reagiu com violência exagerada; perdido depois, quando não contém os quebra-quebras pelas ruas.

O sensacional retrato feito por Nelson Antoine mostra um mascarado dos black blocs quebrando a cabeça do coronel Reynaldo Rossi, espancado com uma chapa de aço na noite de ontem durante manifestação do Movimento Passe Livre no Centro de São Paulo. O coronel é profissional preparado para negociar. Consciente de sua condição, mantém o controle mesmo sendo atacado. O negociador apanha porque os mascarados não querem conversar, o intento deles é confrontar. A cena mostra que Rossi, mesmo ferido, não reage à agressão. A reportagem da Folha informa que, ferido, Rossi ainda grita para manter a calma da tropa sob seu comando.

Para a PM essa imagem do negociador diante da intolerância do agressor significa uma vitória. A corporação sofreu desgaste quando surrou indiscriminadamente quem estava nas ruas numa noite de junho, reagindo contra o espancamento de outro policial. Internamente, no entanto, a foto pode provocar outra reação: raiva, como da vez anterior. O próximo confronto será revelador do rumo que essa batalha tomará.

Nelson Antoine fez um retrato do Brasil.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

.