Passar um tempo no Museu do Futebol é um bom programa. E os turistas estrangeiros que estão em São Paulo por conta da Copa do Mundo estão saindo do Pacaembu maravilhados com o que encontram nas 16 salas que contam a história do futebol.

Na semana passada, por dois dias, acompanhei as visitas.

onde encontrei gente como o siciliano Alberto Roma, do vídeo aí acima, que se apaixonou pela sala das fotografias. Mas ir ao Museu

aberto de terça-feira a domingo, não significa perder a transmissão dos jogos pela TV. Uma sala especial, com acomodação para até 80 pessoas, tem telão para quem quer curtir todos os jogos. De graça!