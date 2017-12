MPF faz campanha contra abuso sexual infantil

O Ministério Público Federal (MPF) começou uma campanha contra o abuso sexual infantil. O MPF cumpre com sua obrigação. Há setores sensíveis da população que precisam de proteção efetiva do poder público nesta selva de interesses que é o mundo moderno. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil foi segunda-feira, dia 18 de maio.

De acordo com dados do MPF, no ano passado o Brasil teve 24.575 queixas de abusos sexual ou exploração sexual de crianças e adolescentes. São registros de atendimentos de queixas pelo serviço Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Mas o próprio MPF alerta: “Os dados não abrangem a totalidade de registros no País, já que não há, no Brasil, órgão que concentre todos os números dessa violência”. E ainda há a subnotificação. Ou seja, o problema é bem mais grave!

Veja o vídeo da campanha, produzido pela equipe do MPF do Mato Grosso do Sul.

E leia também a cartilha

, editada para ajudar na prevenção do crime.

