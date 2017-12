Miltinho, boa música em CD ou bolachão

Estava eu procurando um bolachão de Paulo Vanzolini, autêntico personagem paulistano que morreu domingo, 28/04, aos 89 anos, quando encontrei na minha prateleira outra maravilha: Miltinho e Doris Monteiro, em gravação de 1972, pela Odeon (foto). É disco que ganhei do jornalista Chico Ornelas, que ficou sabendo da minha mania – e me fez essa gentileza inestimável. Minha mãe adorava ouvir Miltinho. Ela dizia que gostava da dicção perfeita do artista. Depois, lendo texto de Ruy Castro, na Ilustrada (Folha, Pág. E6), fiquei sabendo que Miltinho, aos 85 anos, vive no Rio e terá seus 60 anos de música editados em duas caixas, 12 CDs. Já sei que vou passar horas mesclando bolachão com CD, e lembrando dos anos 70.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.