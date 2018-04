Maria Amélia, mulher de Sérgio, mãe de Chico

Um pedaço da memória de São Paulo morreu ontem, dia 6, com Maria Amélia Buarque de Hollanda, viúva do historiador Sérgio Buarque de Hollanda, mãe de Chico Buarque. Ela morreu no Rio, onde nasceu na mesma data do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro. Dona Maria Amélia tinha 100 anos. E passou boa parte da vida em São Paulo, pertinho do Pacaembu. Primeiro na Haddock Lobo, depois na Rua Buri, onde criou a família e acompanhou bem de perto movimentos importantes para a cultura brasileira, convivendo com os impactos da Semana de Arte de 22. Conhecia bem muitos dos protagonistas de grandes mudanças no modo de vida do país.