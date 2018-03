O tema do dia na cidade de São Paulo é a abertura ao trânsito da Marginal do Tietê renovada. A pergunta do dia é: vai resolver? Enquanto não se tem essa resposta clara, enquanto os paulistanos usam a novidade para ver no que deu o enorme rol de transtornos nos arredores nos últimos meses, ficam aqui, para curtir, imagens de duas grandes intervenções viárias feitas na cidade em outros tempos:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.