Mapa nacional da dengue aponta 162% de aumento dos casos

Nota do Ministério da Saúde, divulgada há pouco, mostra que a dengue cresceu 162% no país desde janeiro (até 7 de março), em relação ao mesmo período de 2014. Houve registro de 224,1 mil casos da doença, contra 85,4 mil do ano passado. Em 2013, a moléstica havia batido, no mesmo período, em 425,1 mil casos. A “notícia boa”, se é que pode haver coisa boa nessa calamidade brasileira, é que o número de mortes caiu de 76, em 2014, para 52 pessoas agora. Acre, Goiás e São Paulo lideram a lista de estados com mais casos por grupo de 100 mil habitantes.

Veja