Manhã de garoa na Zona Sul

Esse espaço fala mais dos acontecidos distantes do que das conjunturas. As atualidades são mais presentes na mão de vizinhos blogueiros, atentos à tarefa. Mas, como se trata de cena antiga da cidade – e que tem tudo a ver com a natureza do Garoa-, peço venia, como diriam os velhos tribunos do Império, para uma observação: os bairros da Zona Sul amanheceram, e passaram boa parte da manhã desta segunda-feira, 5 de abril, cobertas pela maravilhosa garoa, que inspira o blog.

A chuvinha fina molha devagar, alegra o verde das ruas e refresca o clima, conservando a temperatura ao redor dos 20 graus. E o melhor de tudo: sem provocar os terríveis alagamentos de São Paulo.