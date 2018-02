As luzes de Natal começam a se acender pela cidade. Noite passada foram as árvores do canteiro central da Av.Sumaré. Na Paulista, enfeites já estão sendo montados. Na Praça Mário Covas, esquina com a Alameda Ministro Rocha Azevedo, já tem até o Papai Noel e suas renas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.