Lição de parceria

Foi reservado a esta São Paulo da garoa o final da vida do vice-presidente José Alencar, depois de anos de luta contra uma doença terrível. Há homens que por seus atos públicos deixam fortes marcas na sociedade. José Alencar é um desses brasileiros dos quais o país vai se lembrar por suas posições claras em favor de uma causa que acreditava – e ao servir de escada para Lula.

A história, certamente, vai julgá-los – como já o fez com outros brasileiros de ponta, muitos deles com influência direta no cotidiano da cidade.

O que é certo é que esse episódio da parceria do empresário com o líder sindical, que desembocou em mudanças relevantes no país, que se encerra por agora, deixa uma bonita mensagem ao resgatar um dos valores mais autênticos das relações humanas desde outrora: a lealdade na parceria.