Jogos indígenas começam nesta sexta-feira em Palmas

A ONU está divulgando os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, em Palmas, estado de Tocantins, que começam amanhã. Até 1º de novembro, 23 etnias brasileiras e representantes de 22 países, num total de 1.800 atletas, competem nas modalidades futebol, arco e flecha, canoagem, arremesso de lança, cabo de força e a corrida com tora, informa Marcos Terena, um dos defensores dos Jogos, falando ao site do PNUD.

PS:

– Só para lembrar: os números da eleição federal no Canadá mostram que dos 54 candidatos indígenas que se submeteram às urnas no dia 19, domingo, 10 foram eleitos para o parlamento, 8 deles pelo Partido Liberal, que elegeu Justin Trudeau para novo Primeiro Ministro, e 2 pelo NDP, os social-democratas. O Canadá tem cerca de 550 mil indígenas, menos de 2% da população. Mas nesta eleição a bancada dos chamados First Nations, os primeiros habitantes da terra, assim respeitados e cultuados, alcança 3% das cadeiras no parlamento, que funciona em Ottawa.