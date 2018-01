Janeiro, tempo de fugir do estresse da selva urbana

Janeiro, férias no Brasil, tempo de praias e descarregos do estresse nosso de cada dia. Mesmo com o câmbio trabalhando contra, viajar ao exterior continua sendo uma boa opção. Até para deprimidos brasileiros que provaram do gostinho das saídas internacionais nos recentes anos de renda em alta e dólar razoável e que, agora, com a tal da crise, refazem as contas. Nesta conjuntura, o Canadá, por exemplo, tem sido, por seu câmbio mais favorável ( R$ 2,80), uma opção.

Mas também eles, os canadenses, adoram viajar. E a agência de promoção do turismo da Costa Rica, de olho nisso, foi à luta em busca de divisas para seu país aproveitando o potencial centroamericano de atração de visitantes. E foi logo no ponto, ou seja, onde há gente com dinheiro e disposição para gastar com lazer e viagens. Numa boa sacada, o vídeo abaixo, com humor, inverte a lógica da vida estressada.