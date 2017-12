Informação, liberdade, Memorial e livros

Está marcada para esta quinta-feira, 28, 19h30, na Livraria Cultura do shopping Bourbon (Rua Turiaçu), a sessão de lançamento de dois livros, editados pela Fundação Memorial da América Latina, que tratam de temas caros a São Paulo. O primeiro conta a história do “Memorial da América Latina – 21 anos”. O outro, Liberdade de Expressão, é reunião de artigos sobre o ambiente da informação na América Latina. Um dos textos organizados por Cremilda Medina é o do jornalista José Maria Mayrink, do Estado, que faz uma reflexão sobre o caso da proibição imposta ao jornal no caso das reportagens sobre os Sarney.

