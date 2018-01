Impagáveis memórias do jornalismo no interior do Brasil

Olhando o Acervo do Estadão, em busca de memórias da cidade de São Paulo, acabei encontrando impagável momento da minha própria história. O jornalismo me deu muito na vida. E este, em especial, que já vai completar 19 anos, foi um deles. Numa viagem ao interior do Amazonas, topei com o poeta e escritor Thiago de Mello. Acompanhado pelo gentil colega fotógrafo Alberto Araújo, que registrou as imagens da tragédia no mundo das águas, tivemos dois dias de conversas sobre o Brasil, a seca histórica e a poesia. O Estadão publicou a reportagem em 23 de novembro de 1997.

