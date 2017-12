“Há grande descaso com o patrimônio”

Qual a relevância de Dubugras?

Sylvia Ficher – Não há muito a comentar. Quase tudo foi demolido… Onde hoje está o Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, havia uma das mais belas realizações dele.

Há Dubugras preservados?

SF – Tanto quanto eu saiba, há apenas os pousos do Caminho do Mar, a estação de Mairinque e umas duas ou três casas em São Paulo. Em Salvador, a Escola de Medicina (no Pelourinho), que foi restaurada há pouco.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

São Paulo se preocupa com seu patrimônio histórico?

SF – Infelizmente, há um grande descaso com o patrimônio urbano. Os espaços mais importantes da cidade são enfeados constantemente, sem cuidados. É o que aconteceu com a Praça da Sé, quando da construção do metrô. E com o Vale do Anhangabaú, com a destruição do que havia sobrado do projeto de Bouvard (1910) e a desfiguração do Viaduto do Chá. Se nem os cartões-postais da cidade são respeitados, imagine o resto…

(Texto publicado em O Estado de S.Paulo)