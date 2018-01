Há 20 anos, dando o sangue pela ciência no interior da Amazônia

Das catacumbas do ofício registrado no Acervo do Estadão. Reportagem nos levou em 1996 ao interior da Amazônia. À beira da Rodovia Transamazônica, em Itupiranga, no Pará, encontramos servidores públicos usando o próprio corpo para capturar mosquitos transmissores da malária. Nuvens do bicho para pesquisa com inseticidas. Ao anoitecer, os homens expunham as canelas – e o próprio fígado – ao Plasmodium falciparum dos anofelinos quando catavam, um a um, os mosquitos sedentos de sangue.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.