Domingo, 24 de março, Portinari no Memorial/Foto: Pablo Pereira

É comovente ver a alegria no rosto das pessoas quando estão diante dos painéis gigantes de Portinari, expostos no memorial, em São Paulo, gratuitamente. Na tarde de domingo, dia de clássico no Pacaembu, havia na Barra Funda caravanas, cadeirantes, crianças. E fiquei com a sensação de que “Guerra” atrai mais atenção do que “Paz”. Será?