Saiu oficialmente local e data da exposição dos paineis Guerra e Paz, de Portinari, em São Paulo. A partir de 6 de fevereiro – até 21 de abril – paulistanos poderão visitar as obras no Memorial da América Latina. Depois elas seguem para Hiroshima, Oslo e Cidade do México.

