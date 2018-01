Detonado por uma gripe fortíssima, que não me deixa dormir há uma semana, ouvi hoje de um médico infectologista que há plantões de hospitais atendendo pacientes que se queixam de picos de febre e dores de cabeça por até mais de 10 dias, com casos de até 14 dias. Quer dizer, a minha ainda vai longe! Mas o que é relevante mesmo é que depois da temporada das epidemias de dengue, a população está sofrendo com o vírus de uma gripe esticada. E dolorida.

É dose!

