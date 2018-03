Garoa também no papel

Este Blog da Garoa foi criado em outubro para contar histórias de São Paulo. Queria visitar o passado, ver como aconteceu a aventura humana nessa gigantesca aglomeração de gentes, interesses e conflitos de uma cidade que em um século e meio passou de vila colonial a megalópole. Acreditando que na trajetória dos paulistanos há muito para observar e refletir – e curtir -, o Garoa procura na memória e nos personagens da cidade as marcas de um modo de vida.

Pois agora, depois de quase cinco meses de existência na web, essa garoa virtual ganha força e alcança o jornal de papel. A partir do dia 14, quando estreia o novo projeto gráfico de O Estado de S. Paulo, todo remodelado, com novas seções, os amigos do blog poderão acompanhar as histórias da cidade também impressas, uma vez por semana, aos domingos, em páginas dos novos cadernos Metrópole e Cidades.

Faz o Garoa parte de um movimento de inovação importante na web brasileira – e, por si, muito particular. O que normalmente tem ocorrido nas casas de produção de informações, nesse inexorável processo de integração das mídias de papel com a web, é a migração do conteúdo impresso para a internet. Com o Garoa ocorre o inverso: ele nasceu na web e vai para o papel. Faz todo sentido.