Garoa faz 4 anos. Para relembrar, a primeira entrevista

Há exatos 4 anos uma entrevista do urbanista Benedito Lima de Toledo para o Blog da Garoa, que acabava de nascer, analisava São Paulo. O tempo passou. Mas os argumentos do professor de urbanismo da USP, uma autoridade na história da cidade, que para ele é uma “megalópole” e se reescreve como num palimpsesto, permanecem atuais e reveladores.

A entrevista com uma referência da formação paulistana marcava o início do Blog. E a ferramenta da web, à época uma inovação em conteúdo no site, claro, como a cidade do pensador, também se transformou. Além dos assuntos refrescados pela saudosa garoa que outrora banhou piques, becos, várzeas e, mais tarde, bondes puxados por burros e cracolândias, recebe também temas que preocupam a convivência urbana bem além das fronteiras do Jaraguá.

